Come giocherà il Genoa di De Rossi

L'ufficialità è arrivata poco fa, ma tutti ormai sapevano che Daniele De Rossi aveva vinto la sfida con Paolo Vanoli per la panchina del Genoa. Il dopo Vieira è l'ex giallorosso, bandiera della Roma prima in campo e poi in panchina dove ha viaggiato a una media di 1,70 punti a partita nelle 30. 🔗 Leggi su Today.it