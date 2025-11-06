Come è stata costruita la Piramide di Giza? Ecco la nuova teoria

Giza, 6 novembre 2025 – Nel 2025, anno in cui si celebra il centenario della scoperta della maschera di Tutankhamon, l’Egitto torna protagonista. Accanto alle celebrazioni per l’ apertura del nuovo Grand Egyptian Museum di Giza, la Grande Piramide di Cheope riaccende l’interesse degli studiosi grazie a una teoria che unisce fisica, ingegneria e storia antica. Costruita circa 4.500 anni fa, intorno al 2560 a.C., la piramide più imponente del complesso di Giza continua a sfidare la logica moderna. Come fecero gli antichi egizi a sollevare e collocare circa 2,3 milioni di blocchi di pietra, alcuni del peso di oltre 60 tonnellate? Un nuovo studio firmato da Simon Andreas Scheuring, professore alla Weill Cornell Medicine University di New York, propone un’ipotesi: la piramide potrebbe essere stata costruita dall’interno, utilizzando rampe scorrevoli e sistemi a carrucola azionati da contrappesi di granito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

