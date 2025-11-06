Colpo grosso dell’Atalanta a Marsiglia | Samardzic al 90’ ammutolisce il Vélodrome

Marsiglia (Francia). Il finale più incredibile per spezzare un digiuno di vittorie che perdurava da 5 settimane. L’ Atalanta porta a casa un successo clamoroso in casa del Marsiglia, sia per importanza che per modalità: un mancino da 25 metri di Samardzic diretto all’incrocio dei pali dopo un ribaltamento di fronte a seguito di un rigore richiesto dall’OM per un tocco di mano su Ederson. Un finale al veleno, che segue una partita in cui succede tutto il contrario di tutto, dal rigore sbagliato da De Ketelaere al gol presumibilmente regolare comunque annullato a Lookman (che uscendo litiga con Juric), fino all’ultimo, pazzo episodio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Colpo grosso dell’Atalanta a Marsiglia: Samardzic al 90’ ammutolisce il Vélodrome

