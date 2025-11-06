Colpo di scena sul processo a Turetta | la decisione della Procura Generale stupisce tutti

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha deciso di rinunciare all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Lo rendono noto Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, legali della famiglia di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2023. "Una scelta che, a seguito della rinuncia all'appello da parte dell'imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile", spiegano in una nota. "Infatti, la rinuncia dell'imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e cristallizza, senza più margini di dubbio, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione: tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

