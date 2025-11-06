Colpo di scena sul processo a Turetta | la decisione della Procura Generale stupisce tutti
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha deciso di rinunciare all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Lo rendono noto Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, legali della famiglia di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2023. "Una scelta che, a seguito della rinuncia all'appello da parte dell'imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile", spiegano in una nota. "Infatti, la rinuncia dell'imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e cristallizza, senza più margini di dubbio, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione: tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
+++ COLPO DI SCENA DOPO 15 ANNI DALLA MORTE DI CAMEYI MOSSAMET, I CUI RESTI FURONO TROVATI ACCANTO ALL'HOTEL HOUSE DI PORTO RECANATI. Il colpo di scena, che potrebbe finalmente dare il via al processo per l'omicidio di Camey - facebook.com Vai su Facebook
Il colpo di scena che ci meritiamo. #coreve #riciclo #vetro - X Vai su X
Omicidio Cecchettin, anche la Procura generale rinuncia all’appello per Turetta: cosa succede adesso - La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia rinuncia all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta: ora non resta ... Come scrive fanpage.it
Omicidio Cecchettin, la procura generale rinuncia all'appello per Turetta - La Procura generale della Corte d’Appello di Venezia ha rinunciato a ricorrere in appello contro la sentenza di Filippo Turetta. Scrive adnkronos.com
Cecchettin: procura generale Venezia rinuncia all'appello per Turetta (2) - Dopo la scelta inusuale di Turetta, oggi arriva il secondo colpo di scena che di fatto 'svuota' l'udienza che resta calendarizzata per il prossimo 14 novembre nell'aula bunker di Mestre. Scrive lanuovasardegna.it