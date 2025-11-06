Colonia felina di via Nairobi ricollocata la targa rimossa dai vandali

Palermotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo atto vandalico contro la colonia felina di via Nairobi, tra corso Pisani e corso Calatafimi, era stata la rimozione della targa identificativa col numero di registrazione e i riferimenti normativi a tutela dei gatti. Questa mattina, però, è stata ricollocata alla presenza di alcuni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

