Colonia felina di via Nairobi ricollocata la targa rimossa dai vandali

L'ultimo atto vandalico contro la colonia felina di via Nairobi, tra corso Pisani e corso Calatafimi, era stata la rimozione della targa identificativa col numero di registrazione e i riferimenti normativi a tutela dei gatti. Questa mattina, però, è stata ricollocata alla presenza di alcuni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Buone notizie da Gela (CL): anche a seguito dell’intervento dell’OIPA il Comune ha rilasciato il nulla osta ufficiale per il riconoscimento di una colonia felina, inizialmente negato. Un passo avanti importante per la tutela del benessere degli animali, da part - facebook.com Vai su Facebook

Zisa, colonia felina trasformata in discarica dove si gettano rifiuti: "È così da anni" https://ift.tt/R3AubGd - X Vai su X

Palermo, Amella (M5s): “Vandali alla colonia felina di via Nairobi” - PALERMO – “E’ stata rimossa la targa identificativa della colonia felina di via Nairobi a Palermo, con il numero di registrazione e i riferimenti normativi a tutela dei gatti presenti, come segno conc ... livesicilia.it scrive

Palermo. Tutela della colonia felina di via Nairobi: richiesta di reinstallazione della targa e videosorveglianza - «Il 22 febbraio scorso insieme all’Assessore al Benessere Animale Fabrizio Ferrandelli avevamo partecipato al presidio organizzato dalla LAV e da altre associazioni animaliste a sostegno della colonia ... libertasicilia.it scrive

Colonia felina di via Nairobi, ennesimo atto vandalico: “Gesto che offende chi si prende cura degli animali” - Ennesimo atto vandalico alla colonia felina di via Nairobi, tra corso Pisani e corso Calatafimi, a poche centinaia di metri di piazza Indipendenza. Segnala mondopalermo.it