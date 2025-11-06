Clima il principe William e Keir Starmer arrivano in Brasile per partecipare alla COP30
I leader mondiali, tra cui il principe William, in rappresentanza di Re Carlo III, e il primo ministro britannico Keir Starmer, sono arrivati a Belém, in Brasile, per il vertice annuale delle Nazioni Unite sul clima. Gli organizzatori sperano che la Conferenza delle Parti di quest’anno, nota informalmente come COP30, produca impegni finanziari e azioni a sostegno degli obiettivi stabiliti nei precedenti incontri, definendola la “COP dell’attuazione”. Tuttavia, dovranno superare la ridotta partecipazione dei maggiori responsabili delle emissioni globali, poiché i capi dei tre paesi più inquinanti del mondo, Cina, Stati Uniti e India, non saranno presenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IL VIDEO - Il principe William ha giocato a calcio con un gruppo di bambini allo stadio Maracana di Rio de Janeiro, insieme all'ex capitano della nazionale brasiliana Cafu. Il futuro re d'Inghilterra è in Brasile per la cerimonia dei premi Earthshot, che promuov - facebook.com Vai su Facebook
Clima, il principe William e Keir Starmer arrivano in Brasile per partecipare alla COP30 - (LaPresse) I leader mondiali, tra cui il principe William, in rappresentanza di Re Carlo III, e il primo ministro britannico Keir Starmer, ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
A Río il Principe William assegna i Nobel dell'ambiente - Green ha vinto il The Earthshot Prize 2025 nella categoria Protect & Restore Nature (Proteggi e ripristina la natura), con un progetto ch ... Si legge su ansa.it
Il Principe William a Rio per gli Earthshot Prize: riconoscimenti per sostenibilità e clima - (LaPresse) Il Principe William ha partecipato a Rio de Janeiro alla cerimonia degli Earthshot Prize, il cuore del suo viaggio di tre giorni dedicato ... Come scrive msn.com