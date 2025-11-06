Classifica Champions League l’Inter resta imbattuta | terza in classifica generale dietro a Bayern e Arsenal
Inter News 24 Classifica Champions League, nerazzurri ancora a punteggio pieno con la miglior difesa: solo un gol subito in quattro partite! Il dato. Prosegue il percorso impeccabile dell’ Inter in Champions League 20252026. Dopo la quarta giornata della nuova fase a girone unico, la squadra di Cristian Chivu resta imbattuta e a punteggio pieno, confermandosi tra le migliori d’Europa. Con 12 punti conquistati in quattro partite, i nerazzurri occupano il terzo posto in classifica generale, alle spalle soltanto di Bayern Monaco e Arsenal, entrambe anch’esse a quota 12 ma con una migliore differenza reti. 🔗 Leggi su Internews24.com
