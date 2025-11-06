Cisgiordania coloni israeliani armati svuotano cisterna d' acqua di una famiglia palestinese ad Al-Mughayyir | Non berrete più - VIDEO

Nel villaggio di Al-Mughayyir, coloni armati hanno svuotato la cisterna di una famiglia palestinese, lasciando senza acqua persone e animali Nuove aggressioni di coloni israeliani si sono verificate in Cisgiordania occupata. In un video, pubblicato sui social il 4 novembre e diventato virale,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, coloni israeliani armati svuotano cisterna d'acqua di una famiglia palestinese ad Al-Mughayyir: "Non berrete più" - VIDEO

