Cisgiordania coloni israeliani armati svuotano cisterna d' acqua di una famiglia palestinese ad Al-Mughayyir | Non berrete più - VIDEO

Nel villaggio di Al-Mughayyir, coloni armati hanno svuotato la cisterna di una famiglia palestinese, lasciando senza acqua persone e animali Nuove aggressioni di coloni israeliani si sono verificate in Cisgiordania occupata. In un video, pubblicato sui social il 4 novembre e diventato virale,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, coloni israeliani armati svuotano cisterna d'acqua di una famiglia palestinese ad Al-Mughayyir: "Non berrete più" - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

Oxfam denuncia l'escalation di violenze dei coloni in Cisgiordania e lancia una campagna contro il commercio con gli insediamenti illegali - facebook.com Vai su Facebook

I pochi israeliani che filmano i raid dei coloni in Cisgiordania - Per difendere i palestinesi: si sentono lontani dal resto della società israeliana, e dicono che la loro «presenza protettiva» non basta più ... ilpost.it scrive

Crescono gli attacchi dei coloni in Cisgiordania, l’Onu: la raccolta delle olive più violenta dell’ultimo decennio - I coloni israeliani hanno intensificato gli attacchi contro i palestinesi in tutta la Cisgiordania occupata, mentre le Nazioni Unite avvertono che la stagione della raccolta delle olive di quest’anno ... Scrive globalist.it

La stagione di raccolta delle olive in Cisgiordania è la più violenta da anni - I coloni attaccano gli agricoltori palestinesi, spesso con il sostegno dell'esercito israeliano, e sono stati arrestati anche volontari stranieri ... Riporta ilpost.it