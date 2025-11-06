Cioccolatini della ricerca in centro storico torna il banchetto di Airc
Sabato 8 novembre torneranno in piazza Trento e Trieste i cioccolatini della ricerca Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro). Il banchetto sarà presente dalle 8.30 alle 18 e a fronte di una donazione di 15 euro si potrà aiutare la ricerca. Dal 10 novembre poi sarà possibile trovare i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA AIRC Tornano le iniziative AIRC per sostenere la ricerca contro i tumori. I volontari vi aspettano con i cioccolatini della ricerca: - Sabato 8 NOVEMBRE dalle 8.00 davanti al Si con Te poi davanti alla chiesa per la messa d - facebook.com Vai su Facebook
Airc, i cioccolatini della ricerca nelle piazze della Toscana dlvr.it/TP57dD ? #AIRC - X Vai su X
AIRC - I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA - Sabato 8 novembre torna l’appuntamento più dolce dei Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC: migliaia di volontarie e volontari, coordinati dai diciassette Comitati e ... Scrive radioitalia.it
Cioccolatini dell’Airc per finanziare la ricerca sul cancro: sabato la vendita nelle piazze italiane - A distribuirli migliaia di volontari di Fondazione Airc che, coordinati dai 17 uffici regionali, animeranno i banchetti ... Si legge su repubblica.it
Nel centro storico di Perugia nasce la Città del cioccolato - Si sono aperte questa mattina, in anteprima, le porte della Città del cioccolato di Perugia, realizzata negli spazi dell'ex mercato coperto, storica struttura del centro. Da ansa.it