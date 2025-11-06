Cioccolatini della ricerca in centro storico torna il banchetto di Airc

Ferraratoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 novembre torneranno in piazza Trento e Trieste i cioccolatini della ricerca Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro). Il banchetto sarà presente dalle 8.30 alle 18 e a fronte di una donazione di 15 euro si potrà aiutare la ricerca. Dal 10 novembre poi sarà possibile trovare i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cioccolatini ricerca centro storicoAIRC - I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA - Sabato 8 novembre torna l’appuntamento più dolce dei Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC: migliaia di volontarie e volontari, coordinati dai diciassette Comitati e ... Scrive radioitalia.it

Cioccolatini dell’Airc per finanziare la ricerca sul cancro: sabato la vendita nelle piazze italiane - A distribuirli migliaia di volontari di Fondazione Airc che, coordinati dai 17 uffici regionali, animeranno i banchetti ... Si legge su repubblica.it

cioccolatini ricerca centro storicoNel centro storico di Perugia nasce la Città del cioccolato - Si sono aperte questa mattina, in anteprima, le porte della Città del cioccolato di Perugia, realizzata negli spazi dell'ex mercato coperto, storica struttura del centro. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cioccolatini Ricerca Centro Storico