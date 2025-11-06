Cinema si gira Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese
Sono in corso le riprese del nuovo film scritto e diretto da Paolo Genovese, “Il rumore delle cose nuove”, con protagonisti Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e con Rolando Ravello, con la partecipazione di Claudio Santamaria. Una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema in collaborazione con Disney+, in associazione con Vice Pictures, prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone. Il film si gira tra Milano e Roma. Le riprese dureranno sette settimane. L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
