cinema si gira il rumore delle cose nuove di paolo genovese

Sono in corso le riprese del nuovo film scritto e diretto da Paolo Genovese, "Il rumore delle cose nuove", con protagonisti Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e con Rolando Ravello, con la partecipazione di Claudio Santamaria. Una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema in collaborazione con Disney+, in associazione con Vice Pictures, prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone. Il film si gira tra Milano e Roma. Le riprese dureranno sette settimane.

