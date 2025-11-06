christopher il nuovo battito del lusso made in italy

C’è un nuovo nome che risuona tra le eleganti vie del quadrilatero della moda a Milano, un nome che fonde l’anima cosmopolita dell’imprenditoria internazionale con il cuore dell’artigianato italiano, questo è il brand Christopher nato nel 2024 da un idea del Gruppo Sahakar realtà guidata dalla famiglia indiana Agrawal, che da decenni opera con successo in diversi settori industriali, con la fondazione di questo marchio la società entra di diritto anche nel settore del lusso con una visione ben chiara: celebrare la maestria degli artigiani italiani dandogli un respiro internazionale. Il progetto prende vita in un periodo di grande trasformazione per il mercato del fashion, Christopher sceglie di distinguersi puntando non soltanto sulla quantità, bensì sulla qualità, sulla lentezza, sulla cura dei dettagli, il debutto ufficiale è arrivato nel 2025 con l’apertura della prima boutique in Via della Spiga a Milano simbolo indiscusso di un lusso sobrio e raffinato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

