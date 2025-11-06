Choc a Foggia docente minacciata e insultata dai familiari di un alunno | Esperienza che mi ha ferita
L’avrebbero aggredita verbalmente e fatta oggetto di atteggiamenti minacciosi da parte di alcuni familiari di un alunno. Vittima, una insegnante dell’istituto comprensivo ‘Santa Chiara-Pascoli-Altamura’ di Foggia. Ad annunciare l’accaduto è la stessa scuola, che ha voluto condividere un messaggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
