Chivu | Una lezione avremmo dovuto fare meglio Lautaro spirito giusto

L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria sofferta col Kairat Almaty: "Ho avuto io l'idea di far giocare il Toro. I kazaki ci hanno messo in difficoltà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Una lezione, avremmo dovuto fare meglio. Lautaro, spirito giusto"

Altra lezione di vita e di sport di Mister Chivu in conferenza

KKN, #DeMaggio: "Contro l'Inter lezione di calcio di #Conte a #Chivu"

Chivu: "Una lezione, avremmo dovuto fare meglio. Lautaro, spirito giusto" - L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria sofferta col Kairat Almaty: "Ho avuto io l'idea di far giocare il Toro.

Chivu a Sky : "Sono io a dover lavorare, non i ragazzi... vi spiego perché. Lautaro, cambio concordato"

Chivu: "Tanto fumo su Lautaro, ecco perché l'ho tolto all'intervallo! Pio Esposito? Non dimenticate che…" - Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky, Prime e in conferenza dopo la partita contro il Kairat Almaty: ecco le sue dichiarazioni.