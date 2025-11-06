Chivu Inter dal mea culpa post Kairat al focus sullo scudetto | intanto taglia un traguardo storico!

Inter News 24 Chivu Inter, dal mea culpa post Kairat al focus sullo scudetto: intanto taglia un traguardo storico per il club nerazzurro!. L’ Inter vince, anche se con più sofferenza del previsto, e si prende un posto nella storia del club. La vittoria casalinga contro il Kairat Almaty (2-1) ha permesso ai nerazzurri di centrare la quarta vittoria in altrettante partite della League Phase di Champions League, volando a punteggio pieno (12 punti). Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratta di un record assoluto: mai, da quando esiste la competizione (inclusa la vecchia Coppa dei Campioni), l’Inter era riuscita a iniziare la campagna europea con quattro successi consecutivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

