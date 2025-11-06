Chivu Inter dal mea culpa post Kairat al focus sullo scudetto | intanto taglia un traguardo storico!
Inter News 24 Chivu Inter, dal mea culpa post Kairat al focus sullo scudetto: intanto taglia un traguardo storico per il club nerazzurro!. L’ Inter vince, anche se con più sofferenza del previsto, e si prende un posto nella storia del club. La vittoria casalinga contro il Kairat Almaty (2-1) ha permesso ai nerazzurri di centrare la quarta vittoria in altrettante partite della League Phase di Champions League, volando a punteggio pieno (12 punti). Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratta di un record assoluto: mai, da quando esiste la competizione (inclusa la vecchia Coppa dei Campioni), l’Inter era riuscita a iniziare la campagna europea con quattro successi consecutivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu nel postpartita di Inter-Kairat Almaty ha fatto "mea culpa" per una partita che si è rivelata più insidiosa del previsto. L'obiettivo di vincere le prime 4 in Champions è stato raggiunto, ma il tecnico nerazzurro non è stato di certo soddisfatto dalla prestazione
Chivu: "A volte scelgo un difensore perché è più veloce dell'altro, dipende anche dagli avversari. Le mie scelte vanno accettate perché sono sempre per il bene dell'Inter. Mi prendo la responsabilità di tutto ciò che faccio. Adesso stiamo cercando la polemica.
