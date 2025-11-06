Chivu fa mea culpa dopo Inter Kairat | Mi assumo tutte le responsabilità per non essere riuscito a trasmettere l’importanza della gara

Chivu fa mea culpa dopo Inter Kairat: «Mi assumo tutte le responsabilità per.». L’analisi dell’allenatore nerazzurro dopo il match di Champions. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Kairat Almaty, Cristian Chivu ha commentato così il successo ottenuto per 2 a 1 nel 4° turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. QUI: RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ANALISI – « Il primo responsabile sono io, mi prendo tutte le colpe per non essere riuscito a motivare e trasmettere l’importanza di questa partita, qualcuno magari l’ha anche sottovalutata anche se non credo più di tanto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

