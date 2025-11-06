Chivu a Sky | Dovevamo fare di più Mi prendo fino in fondo la vittoria anche perché adesso…

Inter News 24 Chivu sulla prestazione dei suoi a seguito del 2-1 sul Kairat: «Forse non sono riuscito a trasmettere le giuste motivazioni, ma vittoria importante». Nonostante il successo per 2-1 contro il Kairat Almaty e il punteggio pieno in Champions League, l’ Inter di Cristian Chivu non ha convinto del tutto. A San Siro, contro un avversario sulla carta inferiore, i nerazzurri hanno faticato più del previsto. Lo stesso tecnico rumeno, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso le proprie responsabilità. « Mi prendo la responsabilità, perché forse da allenatore non sono riuscito a trasmettere le motivazioni e l’atteggiamento giusti. 🔗 Leggi su Internews24.com

