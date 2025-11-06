Chivu a Sky | Dovevamo fare di più Mi prendo fino in fondo la vittoria anche perché adesso…
Inter News 24 Chivu sulla prestazione dei suoi a seguito del 2-1 sul Kairat: «Forse non sono riuscito a trasmettere le giuste motivazioni, ma vittoria importante». Nonostante il successo per 2-1 contro il Kairat Almaty e il punteggio pieno in Champions League, l’ Inter di Cristian Chivu non ha convinto del tutto. A San Siro, contro un avversario sulla carta inferiore, i nerazzurri hanno faticato più del previsto. Lo stesso tecnico rumeno, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso le proprie responsabilità. « Mi prendo la responsabilità, perché forse da allenatore non sono riuscito a trasmettere le motivazioni e l’atteggiamento giusti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Chivu: "Dicono che abbiamo avuto gare facili in Champions? Non sto ad ascoltare cosa dicono gli altri. Domani non è semplice, vincere in Champions non è mai scontato. Il Kairat ha eliminato il Celtic, ha superato 4 turni preliminari. Se qualcuno vuole dire ch - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "I 4 attaccanti sono tutti a disposizione, compreso Thuram. Non penso mai a risparmiare qualcuno perché devo pensare alla partita dopo. Ho 22 giocatori che possono essere titolari, come li chiamate voi. Altrettanto importanti sono i 5 che entrano, perc - X Vai su X
Chivu: “Mi prendo la responsabilità, devo fare di più. E si è creato tanto fumo su…” - Nonostante la vittoria a San Siro contro il Kairat Almaty e il punteggio pieno in classifica in Champions League, l'Inter non ha certo brillato ... Si legge su msn.com
Inter, Chivu fa autocritica: "Atteggiamento sbagliato colpa mia. Mi prendo tutte le responsabilità" - Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport analizzando con lucidità il successo per 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Condò: “Inter, era serata brutta ma importanti i tre punti. Chivu, apprendistato finito con…” - Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Kairat Almaty ... fcinter1908.it scrive