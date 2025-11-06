Chivu a Prime | Mi prendo tutte le colpe per non aver trasmesso l’importanza della partita oggi è una lezione per tutti! Lautaro? Più che per il gol sono contento per quell’altra giocata

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in Champions League contro il Kairat Almaty. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Kairat Almaty, Cristian Chivu ha commentato così il successo ottenuto per 2 a 1 nel 4° turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. ANALISI – « Il primo responsabile sono io, mi prendo tutte le colpe per non essere riuscito a motivare e trasmettere l’importanza di questa partita, qualcuno magari l’ha anche sottovalutata anche se non credo più di tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Prime: «Mi prendo tutte le colpe per non aver trasmesso l’importanza della partita, oggi è una lezione per tutti! Lautaro? Più che per il gol sono contento per quell’altra giocata»

