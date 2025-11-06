Chic e caldo lo scaldacollo per cani che protegge anche le orecchie è il nuovo must have del tuo pet

Caldo e comodissimo, lo scaldacollo per cani è l’accessorio di cui ha bisogno il tuo animale domestico. Si tratta di un oggetto che spesso i padroni dei cani ignorano, ma che in realtà è particolarmente utile. Realizzato spesso in pile e con un design che lo rende regolabile, lo scaldacollo si infila con facilità e avvolge il collo, la testa e soprattutto le orecchie dell’animale. Vento, pioggia e temperature basse infatti possono mettere in pericolo la salute del tuo pet, causando otiti e infiammazioni alle orecchie. Ma non è finita qui, perché lo scaldacollo non solo aiuta a proteggere il tuo amico peloso dal freddo, ma è ottimo pure per aiutarlo a placare l’ansia, rendendo meno forti e fastidiosi i rumori che potrebbero spaventarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chic e caldo, lo scaldacollo per cani, che protegge anche le orecchie, è il nuovo must have del tuo pet

