Chi inquina paga Ma chissà quando
L’obiettivo Baku to Belém Roadmap to 1.3T formulato dalla Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici Cop29 nel 2024 in vista della Cop30, è un appello rivolto a tutti gli attori, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi inquina non paga, T&E: in Italia trasporti aereo e marittimo godono di esenzioni fiscali per oltre 7 mld/anno - X Vai su X
Chi rompe, paga! La somma dei danni climatici degli ultimi dieci anni di attività di ENI e di altre 5 grandi compagnie del petrolio e del gas supera i 5.000 miliardi di euro: il totale che abbiamo stampato su un enorme scontrino srotolato ieri in Piazza di Spagna - facebook.com Vai su Facebook
Chi inquina non paga: trasporti aerei e marittimi godono in Italia di esenzioni fiscali per oltre 7 miliardi l’anno - Uno studio di Transport & Environment rivela che in Italia aviazione e navigazione beneficiano di oltre 7 miliardi di euro l’anno in esenzioni fiscali. Segnala alternativasostenibile.it
T&E: Chi inquina non paga. Per aerei e navi in Italia esenzioni fiscali per oltre 7 miliardi l'anno - In Italia i settori del trasporto aereo e marittimo godono, da decenni, di un trattamento fiscale privilegiato che genera un "Tax Gap", cioè un mancato gettito fiscale, superiore ai 7 mi ... Da finanza.repubblica.it