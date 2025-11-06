Chi è Zohran Mamdani il nuovo sindaco di New York INFOGRAFICA – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Zohran Mamdani, 34 anni, socialista democratico è stato eletto sindaco di New York. È il primo musulmano nella storia della città a ricoprire tale carica. La sua vittoria segna un chiaro spostamento verso la sinistra progressista per il Partito Democratico. Figlio dell'accademico ugandese Mahmood Mamdani e della regista indiana Mira Nair. Mamdani incarna la diversità culturale e religiosa di una metropoli in costante trasformazione. Ha vinto con una campagna dal basso, sostenuta da giovani, sindacati e comunità multietniche. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Bologna, il sit in in piazza del Nettuno per l'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York: «È la speranza» - X Vai su X

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 #Zohran sfida #Trump #Mamdani #NewYork 2 #Putin atomico 3 Arrestato #Almasri 4 Italia sotto attacco informatico 5 #Milano saluta #SanSiro In diretta su #Tv2000 #5novembre Direttore Vincenz - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York INFOGRAFICA - (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Zohran Mamdani, 34 anni, socialista democratico è stato eletto sindaco di New York. Da quotidiano.net

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica - Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tu ... Riporta vanityfair.it

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Secondo vanityfair.it