Chi è Zohran Mamdani il nuovo sindaco di New York INFOGRAFICA – Il video

Open.online | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Zohran Mamdani, 34 anni, socialista democratico è stato eletto sindaco di New York. È il primo musulmano nella storia della città a ricoprire tale carica. La sua vittoria segna un chiaro spostamento verso la sinistra progressista per il Partito Democratico. Figlio dell'accademico ugandese Mahmood Mamdani e della regista indiana Mira Nair. Mamdani incarna la diversità culturale e religiosa di una metropoli in costante trasformazione. Ha vinto con una campagna dal basso, sostenuta da giovani, sindacati e comunità multietniche. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

232 zohran mamdani nuovoChi &#232; Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York INFOGRAFICA - (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Zohran Mamdani, 34 anni, socialista democratico è stato eletto sindaco di New York. Da quotidiano.net

232 zohran mamdani nuovoZohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché &#232; una vittoria storica - Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tu ... Riporta vanityfair.it

232 zohran mamdani nuovoZohran Mamdani &#232; il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Zohran Mamdani Nuovo