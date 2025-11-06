Chi è Brooklyn Raines, centrocampista degli Houston Dynamo accostato alla Juventus. La storia e l’identikit del colpo dagli USA. Un nuovo nome per il futuro, un talento che arriva da Oltreoceano. Brooklyn Raines è uno dei profili più interessanti del calcio statunitense, un giocatore che, secondo le recenti indiscrezioni, è finito nel mirino della Juventus. Ma chi è esattamente il giovane centrocampista che ha attirato l’attenzione degli scout bianconeri? L’identikit: un mediano moderno “Made in USA”. Nato a Monrovia, in Liberia, l’11 marzo 2005 (20 anni), Raines si è trasferito negli Stati Uniti (cresciuto a Chicago) ed è un centrocampista moderno e dinamico, punto fermo dell’ Houston Dynamo in MLS. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Brooklyn Raines, centrocampista accostato alla Juventus. La storia e l’identikit del possibile colpo dagli USA