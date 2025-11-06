Champions | vince l' Intercolpo Atalanta

23.00 L'Inter supera 2-1 il Kairat Almaty. I kazaki subiscono all'inizio e sono salvati da ottimi interventi di Anarbekov. Poi escono dal guscio e Sommer ha lavoro. C'è la traversa scheggiata da Satpaev, ma subito dopo (45') Lautaro fa gioire S.Siro. Esposito sbatte su Arnabekov e allora (55') Arad pareggia di testa. La sventola dal limite di Carlos Augusto (67') regala il successo. L'Atalanta passa in extremis 0-1 a Marsiglia.De Ketelaere si fa parare un rigore (15'), Samardzic confeziona una perla balistica al 90'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it