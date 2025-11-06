Champions League Marsiglia-Atalanta 0-1 | decide Samardzic al 90?

Vittoria al fotofinish per l’ Atalanta nella quarta giornata della prima fase di Champions League. Al Velodrome di Marsiglia contro la squadra allenata da Roberto De Zerbi decide un bolide da fuori area di Samardzic al 90?. Per i bergamaschi, che hanno fallito un rigore al 14? con De Ketelaere, una rete annullata a Lookman al 69? per fuorigioco. Sospiro di sollievo per la Dea di Ivan Juric, che torna al successo e sale a 7 punti, ora a +4 sui francesi.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

