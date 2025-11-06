Champions League – L’Inter vince ma soffre con il Kairat l’Atalanta espugna Marsiglia

Vittoria molto più sofferta del previsto per l’Inter che rischia addirittura di pareggiarla. Gran vittoria dell’Atalanta a Marsiglia. L’Inter vince e resta a punteggio pieno nella quarta giornata di Champions League con i nerazzurri che soffrono molto più del previsto e vincono con un 2 a 1 di misura contro i kazaki del Kairat, alla miglior prova europea di questa stagione. Una prestazione deludente con i nerazzurri che sono apparsi poco attenti, sia a livello offensivo che a livello difensivo. Nell’altro match di giornata gran bella vittoria dell’Atalanta che espugna Marsiglia e ottiene tre punti preziosissimi in chiave Playoff. 🔗 Leggi su Sportface.it

