Champions League l' Inter piega il Kairat a San Siro

L'Inter batte 2-1 i kazaki del Kairat a San Siro nella quarta giornata della prima fase di Champions League. I ragazzi di Christian Chivu passano grazie ai gol di Lautaro Martinez al 45' del primo tempo e di Carlos Augusto al 67'. Di Arad il momentaneo pareggio degli ospiti, che restano a 1 punto. I nerazzurri, invece, ottengono il quarto successo consecutivo e volano a 12 punti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Champions League, l'Inter piega il Kairat a San Siro

