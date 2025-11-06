Champions League | Inter-Kairat 2-1
L’ Inter batte 2-1 i kazaki del Kairat a San Siro nella quarta giornata della prima fase di Champions League. I ragazzi di Christian Chivu passano grazie ai gol di Lautaro Martinez al 45? del primo tempo e di Carlos Augusto al 67?. Di Arad il momentaneo pareggio degli ospiti, che restano a 1 punto. I nerazzurri, invece, ottengono il quarto successo consecutivo e volano a 12 punti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
