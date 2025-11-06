Champions League i risultati del 5 novembre

Roma, 5 novembre 2025 - Una serata di Champions League ricca di sorprese e cadute inaspettate ha regalato emozioni agli appassionati di calcio in questo mercoledì europeo. A partire dai due anticipi: il Pafos entra nella storia del calcio cipriota, conquistando il primo successo del club nella massima competizione continentale. La rete di Luckassen, arrivata nei primi minuti di gioco, vale l’ 1-0 ai biancoblù contro il Villarreal. Delude invece il Chelsea di Enzo Maresca, che non va oltre il pareggio sul campo del Qarabag: in Azerbaigian finisce 2-2, con i londinesi incapaci di gestire il vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati del 5 novembre

Contenuti che potrebbero interessarti

Victor Osimhen letteralmente scatenato in Champions League: il nigeriano ex Napoli realizza ben tre reti - facebook.com Vai su Facebook

beverfood.com/heineken-abban… #Heineken termina la #Sponsorizzazione con Champions League, pronta a subentrare AB-InBev #ABInBev #Calcio #UEFAChampionsLeague - X Vai su X

Champions League results from November 5th - Chelsea and Barca are held to a draw. Secondo sport.quotidiano.net

Champions, Inter-Kairat 2-1 e Marsiglia-Atalanta 0-0. I risultati LIVE - Alle 21 sono scese in campo l'Inter, che a San Siro ospota i kazaki del Kairat ( LA CRONACA DEL MATCH SU SKY SPORT ), e l'Atalanta ... Da tg24.sky.it

Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score 4^ giornata (oggi mercoledì 5 novembre 2025) - Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score oggi, mercoledì 5 novembre 2025, delle partite per la 4^ giornata: ecco Inter e Atalanta. Lo riporta ilsussidiario.net