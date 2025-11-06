Champions l' Atalanta passa 1-0 a Marsiglia Samardzic al 90'

AGI - L'Atalanta torna a vincere in Champions League. Contro il Marsiglia finisce 0-1 grazie alla rete di Samardzic al 45' della ripresa, un gol che ha rischiato di essere annullato per un rigore richiesto dall'OM nella stessa azione. Non è mancato il nervosismo tra i nerazzurri, con Juric e Lookman che hanno discusso animatamente a bordocampo durante la sostituzione del nigeriano. Il tecnico croato decide di giocarsela con Krstovic unica punta supportato da Lookman e De Ketelaere. I bergamaschi hanno avuto un atteggiamento differente rispetto alla sfida di Udine, grazie a un lampo del montenegrino - su lancio di Lookman - la Dea ha conquistato un calcio di rigore al 14', ma De Ketelaere si è fatto ipnotizzare da Rulli. 🔗 Leggi su Agi.it

