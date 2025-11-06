Champions | Inter batte il Kairat 2-1 con Lautaro e Carlos Augusto Atalanta | colpo a Marsiglia 0-1 Risultati e classifica

MILANO – Non ottiene i tre gol di scarto che le sarebbero serviti per conquistare il primo posto assoluto (con la differenza reti) dopo quattro giornate l’Inter, ma fa comunque quattro su quattro in Champions League. I nerazzurri restano a punteggio pieno sconfiggendo 2-1 un agguerrito Kairat Almaty, che disputa una buonissima gara a San . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Champions: Inter batte il Kairat (2-1) con Lautaro e Carlos Augusto. Atalanta: colpo a Marsiglia (0-1). Risultati e classifica

