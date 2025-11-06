Centro disabili Cuneo video aberranti

Servizitelevideo.rai.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.20 Sono ipotizzati reati di maltrattamenti violenza privata e sequestro di persona nell'inchiesta sul centro disabili di Cuneo, che ha portato a 17 misure cautelari, di cui 2 persone in carcere, 4 ai domiciliari, 11 divieti di avvicinamento e comunicazione con le persone offese con applicazione del braccialetto elettronico. "Abbiamo potuto vedere registrazioni aberranti" afferma il comandante provinciale dei Cc. "Gli ospiti erano in condizioni psicofisiche di assoluto disagio", aggiunge il procuratore capo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

