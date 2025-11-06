Centro di formazione professionale | Zingonia ora punta sui giovani
Verdellino (Bergamo) – Un altro passo avanti nel progetto di rigenerazione di Zingonia, il quartiere posto tra i Comuni di Verdellino, Verdello, Ciserano, Boltiere e Osio Sotto, nato negli anni ‘60 su idea dell’imprenditore Renzo Zingone come zona modello, un esperimento urbanistico e sociale con l’obiettivo di realizzare una città da 50mila abitanti con tutti i servizi, diventata però, col trascorrere degli anni, una delle aree più pericolose della Lombardia, in cui hanno proliferato criminalità e degrado, tanto da meritarsi per un lungo periodo l’appellativo di Scampia del Nord. Da tempo, però, dopo che le forze dell’ordine hanno cacciato spacciatori e criminali e dopo che sono state abbattute le torri Anna e Athena, simbolo del degrado di Zingonia, è in atto un progetto di riqualificazione della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
FORMAZIONE | Il # pubblica il nuovo Catalogo Corsi 2026. Perché scegliere il nostro #CentroFormazione? - #Esperienza e #competenza: i nostri formatori sono professionisti con una lunga esperienza nel mondo del lavoro - - facebook.com Vai su Facebook
Centro di formazione professionale: Zingonia ora punta sui giovani - L’adesione della Regione porta in dote un contributo di due milioni, sugli oltre sei di investimen ... Lo riporta ilgiorno.it
Centro di formazione professionale a Zingonia, Regione aderisce - A Zingonia, realtà complessa alle porte di Bergamo, sorgerà un Centro di Formazione professionale. Scrive ansa.it
Zingonia, prove di rinascita: un Centro di formazione professionale in un edificio del Comune: soldi (anche) dalla Regione - L'obiettivo è formare figure specializzate che possano poi operare nell'area industriale della zona. Si legge su bergamo.corriere.it