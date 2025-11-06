Centro di formazione professionale | Zingonia ora punta sui giovani

Verdellino (Bergamo) –  Un altro passo avanti nel progetto di rigenerazione di Zingonia, il quartiere posto tra i Comuni di Verdellino, Verdello, Ciserano, Boltiere e Osio Sotto, nato negli anni ‘60 su idea dell’imprenditore Renzo Zingone come zona modello, un esperimento urbanistico e sociale con l’obiettivo di realizzare una città da 50mila abitanti con tutti i servizi, diventata però, col trascorrere degli anni, una delle aree più pericolose della Lombardia, in cui hanno proliferato criminalità e degrado, tanto da meritarsi per un lungo periodo l’appellativo di Scampia del Nord. Da tempo, però, dopo che le forze dell’ordine hanno cacciato spacciatori e criminali e dopo che sono state abbattute le torri Anna e Athena, simbolo del degrado di Zingonia, è in atto un progetto di riqualificazione della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

