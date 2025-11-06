C’è il super diamante giallo dei Medici ma manca la corona di Sissi il valore di questi gioielli è inestimabile | ritrovato dopo 100 anni in una valigia il tesoro degli Asburgo

Un diamante giallo grande come una noce, appartenuto ai Medici. Un orologio di smeraldi che l’imperatrice Maria Teresa r egalò a sua figlia Maria Antonietta. Una spilla con diamanti, smeraldi e rubini, e un’altra con perle e diamanti. Per più di un secolo, il destino del tesoro degli Asburgo è stato uno dei grandi misteri della storia, alimentando leggende di furti, vendite segrete e pietre smembrate. Ora, la verità: non è mai andato perduto. Per tutti questi decenn i è rimasto custodito nel caveau di una banca in Québe c, ancora chiuso nella valigia di cuoio c on cui l’ultima Imperatrice, Zita, fuggì dall’Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

