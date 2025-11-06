C’è il super diamante giallo dei Medici ma manca la corona di Sissi il valore di questi gioielli è inestimabile | ritrovato dopo 100 anni in una valigia il tesoro degli Asburgo

Ilfattoquotidiano.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un diamante giallo grande come una noce, appartenuto ai Medici. Un orologio di smeraldi che l’imperatrice Maria Teresa r egalò a sua figlia Maria Antonietta. Una spilla con diamanti, smeraldi e rubini, e un’altra con perle e diamanti. Per più di un secolo, il destino del tesoro degli Asburgo è stato uno dei grandi misteri della storia, alimentando leggende di furti, vendite segrete e pietre smembrate. Ora, la verità: non è mai andato perduto. Per tutti questi decenn i è rimasto custodito nel caveau di una banca in Québe c, ancora chiuso nella valigia di cuoio c on cui l’ultima Imperatrice, Zita, fuggì dall’Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

c8217232 il super diamante giallo dei medici ma manca la corona di sissi il valore di questi gioielli 232 inestimabile ritrovato dopo 100 anni in una valigia il tesoro degli asburgo

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è il super diamante giallo dei Medici ma manca la corona di Sissi, il valore di questi gioielli è inestimabile”: ritrovato dopo 100 anni in una valigia il tesoro degli Asburgo

Approfondisci con queste news

Caprotti, il giallo del diamante. "Impossibile dire chi l'ha preso" - La Procura infatti, dopo due anni di indagini, ha dovuto rinunciare a capire che fine abbia fatto la ... Lo riporta ilgiornale.it

Louvre, flop sicurezza: la pista del furto ordinato - Ora è corsa contro il tempo per evitare che i ladri smontino pietra per pietra i gioielli che appartennero alle regine di Francia del XIX secolo. ilmattino.it scrive

Louvre, la pista del furto ordinato da una potenza straniera e il mistero del super-diamante snobbato dai rapinatori: cosa non torna - Ora è corsa contro il tempo per evitare che i ladri smontino pietra per pietra i gioielli che appartennero alle regine di Francia del XIX secolo. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Super Diamante Giallo