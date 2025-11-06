Caso Verucchio Masini impulso per il nuovo ddl | Stop alle indagini automatiche verso gli agenti e i carabinieri
Rimini, 6 novembre 2025 – “Quello che ha riguardato il luogotenente Masini è stato un caso giudiziario che non sarebbe mai dovuto iniziare. E questa proposta di legge serve proprio ad evitare di andare incontro ad episodi come questo”. È questo il proposito dichiarato con cui il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami ha presentato, in qualità di primo firmatario, la proposta di legge tesa a rivedere l’obbligo formale di iscrivere immediatamente nel registro degli indagati come ’atto dovuto’ chi agisce nell’esercizio del proprio dovere, quando sussistano cause di giustificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
