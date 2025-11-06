Caso Shein Bruxelles valuta i prossimi passi le dopo le indagini aperte in Francia

La Commissione europea ha confermato di seguire “molto da vicino” le indagini aperte in Francia nei confronti della piattaforma cinese con sede a Singapore della “ultra-fast-fashion” Shein, dopo la scoperta sul marketplace di bambole sessuali con sembianze infantili e armi finte in vendita. Come sottolineato dai media francesi, Parigi ha chiesto a Bruxelles di intervenire, e l’azienda rischia la sospensione del sito in Francia già da venerdì se non rimuoverà i prodotti incriminati. Fondata in Cina e con sede a Singapore, Shein si è affermata come leader globale della “ultra-fast-fashion”, grazie a modelli a bassissimo costo e produzione accelerata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

