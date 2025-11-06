Caso Paragon c’è un nuovo spiato | è Nicodemo Curava la comunicazione del Pd sotto Matteo Renzi

C’è un nuovo spiato nel caso Paragon ed è Francesco Nicodemo, vicino al Pd, di cui curava la comunicazione nell’era Renzi. A riportarlo è Fanpage.it. «Il f ondatore dell’agenzia di comunicazione Lievito, già responsabile della comunicazione del Partito democratico ha ricevuto il messaggio da Whatsapp Support lo scorso 31 gennaio», riporta la testata. «Nelle conversazioni che potrebbero aver scaricato dal mio telefono ci sono i messaggi di tanti candidati e di tanti parlamentari – afferma Nicodemo in un colloquio con Fanpage – Noi lavoriamo alla comunicazione digital dei gruppi parlamentari del Pd. 🔗 Leggi su Open.online

