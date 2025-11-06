Caso Orlandi- Gregori lo studio sulle minorenni sparite a Roma | Decine di scomparse fra maggio e giugno 1983

Continuano le audizioni in commissione bicamerale d'inchiesta per i casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Oggi sono stati ricevuti l'avvocato Valter Biscotti e la dottoressa Jessica Leone che hanno presentato gli studi sulle sparizioni delle minorenni a Roma nel 1983. 🔗 Leggi su Fanpage.it

