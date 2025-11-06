Una telenovela lunga un’estate, e proprio quando sembrava tornare pian piano il sereno, ecco riaprirsi il caso Lookman in casa Atalanta. È il minuto 75 della sfida contro il Marsiglia quando Juric decide di richiamare in panchina il nigeriano per fare spazio a Musah, un cambio che lo stesso non incassa di buon grado. I due si dicono qualcosa, poi il tecnico strattona il suo giocatore per un braccio urlandogli a brutto muso, prima di essere separati da staff e compagni. L’ex allenatore della Roma prova a fine gara a minimizzare l’accaduto con il più classico dei “Cose che accadono ogni domenica, si risolve tutto nello spogliatoio”, ma l’episodio fa rumore ed ha portato a molte critiche sparse per il mondo all’indirizzo di Juric stesso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caso Lookman, le tv di tutto il mondo attaccano Juric: i tifosi sognano il colpo a gennaio