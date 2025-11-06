Caso Lookman le tv di tutto il mondo attaccano Juric | i tifosi sognano il colpo a gennaio
Una telenovela lunga un’estate, e proprio quando sembrava tornare pian piano il sereno, ecco riaprirsi il caso Lookman in casa Atalanta. È il minuto 75 della sfida contro il Marsiglia quando Juric decide di richiamare in panchina il nigeriano per fare spazio a Musah, un cambio che lo stesso non incassa di buon grado. I due si dicono qualcosa, poi il tecnico strattona il suo giocatore per un braccio urlandogli a brutto muso, prima di essere separati da staff e compagni. L’ex allenatore della Roma prova a fine gara a minimizzare l’accaduto con il più classico dei “Cose che accadono ogni domenica, si risolve tutto nello spogliatoio”, ma l’episodio fa rumore ed ha portato a molte critiche sparse per il mondo all’indirizzo di Juric stesso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo essere stato reintegrato a seguito del tira e molla di questa estate, ora è scoppiato un nuovo caso Lookman. La lite con Juric potrebbe anche risolversi in un nulla di fatto, ma il rapporto rimane comunque teso. Cosa deve fare l’Atalanta con il nigeriano? - facebook.com Vai su Facebook
? #Juric: “Caso #Lookman? Cose che succedono ogni domenica, ma passa tutto! #Samardzic e il rigore di CDK…” - X Vai su X
Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric" - All'indomani della bella vittoria dell'Atalanta sul campo dell'Olympique Marsiglia, continua a tenere banco la lite in favore di telecamere. tuttomercatoweb.com scrive
Juric spiega in diretta tv cosa è successo con Lookman: “Poi si vede tutto nello spogliatoio” - Il tecnico torna sull'episodio accaduto nella ripresa a Marsiglia al momento della sostituzione, non gradita dal calciatore: "Per il bene della squadra ... Secondo fanpage.it
Atalanta, Juric attaccato anche negli USA per la lite con Lookman: “Punto di non ritorno”. Ma Sacchi lo difende - Atalanta, il video della lite tra Juric e Lookman arriva anche sulla tv americana e il tecnico croato finisce sotto accusa. Riporta sport.virgilio.it