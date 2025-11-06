Caso Federica Picchi l’ira di Fratelli d’Italia | Donzelli accusa gli alleati di slealtà

Milano – L'ira di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, e il suo tentativo di dirottare sugli alleati la responsabilità di quanto accaduto martedì in Consiglio regionale. La replica al veleno di Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda e senatore del Carroccio, che invita a fare di conto ed evidenzia l'inesperienza di chi (gli stessi meloniani) "aspira a dettare le regole in Regione". Quella più ironica di Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia, che invece si dice stupito dal peso attribuito al suo partito. Possibile, poi, un prossimo incontro tra il governatore Attilio Fontana e i capigruppo di maggioranza per approfondire quanto accaduto in Aula.

