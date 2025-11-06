Caso Federica Picchi l’ira di Fratelli d’Italia | Donzelli accusa gli alleati di slealtà

Ilgiorno.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  L’ira di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, e il suo tentativo di dirottare sugli alleati la responsabilità di quanto accaduto martedì in Consiglio regionale. La replica al veleno di Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda e senatore del Carroccio, che invita a fare di conto ed evidenzia l’inesperienza di chi (gli stessi meloniani) “aspira a dettare le regole in Regione”. Quella più ironica di Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia, che invece si dice stupito dal peso attribuito al suo partito. Possibile, poi, un prossimo incontro tra il governatore Attilio Fontana e i capigruppo di maggioranza per approfondire quanto accaduto in Aula. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

caso federica picchi l8217ira di fratelli d8217italia donzelli accusa gli alleati di slealt224

© Ilgiorno.it - Caso Federica Picchi, l’ira di Fratelli d’Italia: Donzelli accusa gli alleati di slealtà

Leggi anche questi approfondimenti

caso federica picchi l8217iraSfiduciata in Lombardia Federica Picchi, la sottosegretaria no vax di FdI. Donzelli: “Fatto grave” - Picchi, su Instagram, aveva ricondiviso delle storie del dipartimento di salute americano guidato da Kennedy Jr sulla correlazione tra l’autismo e il vaccino per l’epatite B. Si legge su blitzquotidiano.it

caso federica picchi l8217iraLe tendenze no vax e lo sgarbo a La Russa, chi è Federica Picchi, la sottosegreteria di Fdi sfiduciata in Lombardia - La mozione presentata dal Pd è stata approvata dal consiglio regionale lombardo con almeno 20 franchi tiratori di maggioranza. ilfoglio.it scrive

caso federica picchi l8217iraChi è Federica Picchi, la sottosegretaria FdI sfiduciata dal Consiglio regionale lombardo per i post no vax - Chi è Federica Picchi, il curriculum della sottosegretaria alla regione Lombardia di Fratelli d'Italia sfiduciata in Consiglio regionale ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Federica Picchi L8217ira