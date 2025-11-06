Case Ater di Latina | 500mila euro dalla Regione per gli edifici danneggiati

Latina, 6 novembre 2025 – La Giunta Regionale del Lazio ha approvato la programmazione degli interventi di recupero e ripristino degli edifici di proprietà dell’ATER della Provincia di Latina danneggiati a seguito degli attentati dello scorso mese di settembre. In particolare, la Regione Lazio, attraverso lo stanziamento di 500mila euro, garantisce una corretta copertura economica per i lavori di bonifica delle aree, di ripristino delle strutture danneggiate, di sostituzione degli infissi e delle porte, di ripristino degli impianti elettrici e idraulici, di riparazione dei danni alle facciate e alle coperture, di riparazione degli ascensori e di ripristino della loro funzionalità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it