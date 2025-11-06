Case Ater di Latina | 500mila euro dalla Regione per gli edifici danneggiati

Cdn.ilfaroonline.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latina, 6 novembre 2025 – La Giunta Regionale del Lazio ha approvato la programmazione degli interventi di recupero e ripristino degli edifici di proprietà dell’ATER della Provincia di Latina   danneggiati a seguito degli attentati dello scorso mese di settembre. In particolare, la Regione Lazio, attraverso lo stanziamento di 500mila euro, garantisce una corretta copertura economica per i lavori di bonifica delle aree, di ripristino delle strutture danneggiate, di sostituzione degli infissi e delle porte, di ripristino degli impianti elettrici e idraulici, di riparazione dei danni alle facciate e alle coperture, di riparazione degli ascensori e di ripristino della loro funzionalità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Da Regione 500mila euro per edifici ATER Latina lesi da attentati - Ciacciarelli: Con lo stanziamento di 500mila euro si assicura una pronta vivibilità a tutela della integrità del nostro patrimonio Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. msn.com scrive

Attacco incendiario contro le case Arlecchino a Latina: molotov dopo lo sgombero di un appartamento - Varie bombe molotov sono state lanciate nella notte contro una palazzina Ater in viale Guido Rossa a Latina. Come scrive fanpage.it

Le case popolari Ater diventano “green”. La Regione stanzia 17 milioni di euro - La giunta della Regione Lazio ha approvato uno stanziamento pari a 17 milioni di euro per riqualificare gli alloggi Ater del territorio, allo scopo di rendere più sostenibili energeticamente gli ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Case Ater Latina 500mila