Case Ater di Latina | 500mila euro dalla Regione per gli edifici danneggiati
Latina, 6 novembre 2025 – La Giunta Regionale del Lazio ha approvato la programmazione degli interventi di recupero e ripristino degli edifici di proprietà dell’ATER della Provincia di Latina danneggiati a seguito degli attentati dello scorso mese di settembre. In particolare, la Regione Lazio, attraverso lo stanziamento di 500mila euro, garantisce una corretta copertura economica per i lavori di bonifica delle aree, di ripristino delle strutture danneggiate, di sostituzione degli infissi e delle porte, di ripristino degli impianti elettrici e idraulici, di riparazione dei danni alle facciate e alle coperture, di riparazione degli ascensori e di ripristino della loro funzionalità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Case popolari, Regione dà scacco matto al Comune “Aspettiamo voi”. Oggi, mercoledì 29 ottobre, l’assessore alle Politiche abitative della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha visitato, insieme ai tecnici di Ater, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case - facebook.com Vai su Facebook
Da Regione 500mila euro per edifici ATER Latina lesi da attentati - Ciacciarelli: Con lo stanziamento di 500mila euro si assicura una pronta vivibilità a tutela della integrità del nostro patrimonio Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. msn.com scrive
Attacco incendiario contro le case Arlecchino a Latina: molotov dopo lo sgombero di un appartamento - Varie bombe molotov sono state lanciate nella notte contro una palazzina Ater in viale Guido Rossa a Latina. Come scrive fanpage.it
Le case popolari Ater diventano “green”. La Regione stanzia 17 milioni di euro - La giunta della Regione Lazio ha approvato uno stanziamento pari a 17 milioni di euro per riqualificare gli alloggi Ater del territorio, allo scopo di rendere più sostenibili energeticamente gli ... romatoday.it scrive