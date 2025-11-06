Casa Meloni e il catasto immaginario del Domani e dei grillini L’asticella del ridicolo sempre più alta

Secoloditalia.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dev’esserci qualcuno che continua a spostare la soglia del ridicolo”, scriveva Ennio Flaiano. E infatti l’opposizione al governo che finisce tra le scartoffie del catasto è l’ultima stazione di un progressivo sbandare tra argomenti che si rivelano autodistruttivi per chi li propone: il villino o villa delle premier Meloni e relativi vani, metri quadri e questioni da capomastro più che da quotidiano o da partito di opposizione sono l’ultima farsa interpretata in questi giorni. La Meloni che avrebbe dribblato il fisco per avere accatastato la sua abitazione nella categoria A7 e non A8 per avere vantaggi fiscali ha più del tragico che del ridicolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

casa meloni e il catasto immaginario del domani e dei grillini l8217asticella del ridicolo sempre pi249 alta

© Secoloditalia.it - Casa Meloni e il catasto immaginario del “Domani” e dei grillini. L’asticella del ridicolo sempre più alta

Scopri altri approfondimenti

casa meloni catasto immaginarioEmiliano Fittipaldi: "La Meloni ha comprato una casa al catasto come villino, ma è una villa di lusso" - Il confronto tra Sergio Rizzo, Giorgio Mottola, Emiliano Fittipaldi ed Elsa Fornero. Scrive la7.it

Governo: Santillo (M5s), 'su casa Meloni chiederemo chiarimenti' - "Oggi emergono, come da due anni a questa parte, dettagli piuttosto opachi e ambigui sulla villa con piscina recentemente acquistata dalla premier Meloni per circa 1,2 milio ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra, Meloni: prima casa è sacra, la escludiamo dal calcolo Isee - "Escludiamo dal calcolo Isee la prima casa con il limite di valore catastale. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Casa Meloni Catasto Immaginario