Casa Meloni e il catasto immaginario del Domani e dei grillini L’asticella del ridicolo sempre più alta
“Dev’esserci qualcuno che continua a spostare la soglia del ridicolo”, scriveva Ennio Flaiano. E infatti l’opposizione al governo che finisce tra le scartoffie del catasto è l’ultima stazione di un progressivo sbandare tra argomenti che si rivelano autodistruttivi per chi li propone: il villino o villa delle premier Meloni e relativi vani, metri quadri e questioni da capomastro più che da quotidiano o da partito di opposizione sono l’ultima farsa interpretata in questi giorni. La Meloni che avrebbe dribblato il fisco per avere accatastato la sua abitazione nella categoria A7 e non A8 per avere vantaggi fiscali ha più del tragico che del ridicolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
