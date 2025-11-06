Cartellone degli spettacoli a teatro | novembre-dicembre 2025
Di seguito trovate il cartellone degli spettacoli in programma nei teatri milanesi nei mesi di novembre e dicembre. Teatro alla Scala Piazza della Scala 02 88791 www.teatroallascala.org La fille du régiment 17 ottobre – 7 novembre Così fan tutte 5 novembre – 26 novembre Erwin Schrott 9 novembre Serata William Forsythe The Blake Works 11 novembre – 29 novembre Les Indes galantes Cappella Mediterranea 16 novembre Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala 16 novembre Daniel Barenboim Beethoven 17 dicembre – 22 dicembre Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk 7 dicembre – 30 dicembre La Bella addormentata nel bosco 18 dicembre – 13 gennaio 2026 acquista i biglietti Piccolo Teatro Strehler – Teatro Studio Melato Largo Greppi, 1 848 800304 www. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
