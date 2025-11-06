Carson Drake | Thom Latimer è uno dei performer migliori al Mondo

Zonawrestling.net | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le mille tematiche trattate nella recente intervista per il Pro Wrestling Culture podcast, l’ex campione World TV della NWA ha speso parole molto importanti per il campione massimo della compagnia, Thom Latimer. Stando alle parole dell’atleta, Thom corrisponde ad uno dei migliori atleti in-ring in giro nel Mondo e non solo all’interno della National Wrestling Alliance. Carson si ritiene quindi felice che sia lui l’uomo di punta della compagnia. Qui sotto avrete modo di recuperare l’intera intervista. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

