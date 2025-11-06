L’Inter supera di misura un sorprendente Kairat, colpo esterno della Dea sul campo dell’OM. I risultati della serata di Champions League Dopo i due pareggi di Napoli e Juventus, arrivano due vittorie importanti per Inter ed Atalanta nel mercoledì di Champions League. Inter-Kairat, la cronaca della partita (ANSA foto) – calciomercato.it Quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri a San Siro: la squadra di Chivu ha battuto 2-1 il Kairat Almaty. Il match, nonostante le tante occasioni, si sblocca solo al 45? con capitan Lautaro. Nella ripresa, però, la squadra kazaka pareggia con Arad al 55?, poi il nuovo e definitivo vantaggio nerazzurro al 67? con Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Carlos Augusto salva l’Inter: scintille Lookman-Juric e Marsiglia KO