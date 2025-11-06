Carlos Augusto MVP di Inter Kairat Almaty la motivazione e l’elogio della UEFA | Forte decisivo e brillante

Inter News 24 Carlos Augusto MVP di Inter Kairat Almaty, la motivazione della UEFA: «Forte, decisivo e brillante». L’elogio alla prestazione del brasiliano. Una notte da protagonista assoluto, suggellata da un gol tanto bello quanto pesante. Carlos Augusto è stato ufficialmente eletto “Player of The Match” dalla UEFA al termine della sofferta vittoria dell’Inter contro il Kairat Almaty (2-1), valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League. L’esterno brasiliano è stato l’eroe della serata, togliendo le castagne dal fuoco per la squadra di Cristian Chivu con una prodezza balistica da fuori area che ha deciso l’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto MVP di Inter Kairat Almaty, la motivazione e l’elogio della UEFA: «Forte, decisivo e brillante»

