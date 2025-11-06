Carlos Augusto a Prime | In Champions non esistono partite facili l’importante era vincere

di Dario Bartolucci Carlos Augusto e le parole a seguito della sfida di Champions tra Inter e Kairat: «Siamo riusciti a vincere e a conquistare tre punti molto importanti». Dopo il successo dell’Inter contro il Kairat Almaty, protagonista con un gran gol nel secondo tempo, Carlos Augusto ha commentato ai microfoni di Prime Video la prestazione dei nerazzurri, sottolineando il valore dei tre punti e la difficoltà della gara di Champions League. « Come avevo detto ieri, in Champions non ci sono mai partite facili. Per fortuna siamo riusciti a vincere e a conquistare tre punti molto importanti per noi e per la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Carlos Augusto a Prime: «In Champions non esistono partite facili, l'importante era vincere»

