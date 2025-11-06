Canon EOS R6 Mark III | la nuova mirrorless full-frame che ridefinisce velocità potenza e qualità d’immagine
Canon EOS R6 Mark III è la nuova mirrorless full-frame che promette di ridefinire il concetto di versatilità e di porre un nuovo limite alle fotocamere mirrorless. Tra sensore aggiornato, autofocus intelligente e capacità video sorprendenti, questa fotocamera si posiziona come uno strumento potente per fotografi e videomaker di ogni livello. Canon EOS R6 Mark III: un salto generazionale per la linea R6. Dopo settimane di teaser e anticipazioni, Canon ha finalmente svelato la EOS R6 Mark III, la nuova ammiraglia full-frame pensata per chi cerca prestazioni di livello professionale senza arrivare ai costi delle R5 o R1. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
