Campi Flegrei nuova fase 2 di allerta gialla per attività vulcanica | cosa cambia e perché

Alle 19:48 del 4 novembre, mentre i napoletani si preparavano alla cena, la terra ha tremato. I Campi Flegrei, la caldera più sorvegliata d’ Europa, ha restituito un valore di magnitudo di 2.4, confermato dal Dipartimento della Protezione Civile con l’adozione della fase 2 dell’allerta gialla. La decisione della Commissione Grandi Rischi ha fatto seguito all’approvazione, avvenuta il 30 ottobre con il decreto n. 3236, del nuovo sistema di allerta per i Campi Flegrei, nato dopo 17 mesi di tavolo tecnico per aggiornare le strategie in caso di grandi rischi sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Campi Flegrei, nuova fase 2 di allerta gialla per attività vulcanica: cosa cambia e perché

