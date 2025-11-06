Campania Cirielli guadagna dodici punti in un mese su Fico | la Regione torna contendibile

La Campania torna una Regione contendibile. In un solo mese Edmondo Cirielli ha recuperato ben dodici punti nei sondaggi su Roberto Fico. E ora la sinistra trema. Sette punti di differenza, 52 a 45, sono recuperabili fino al 23 e 24 novembre prossimi. Il sondaggio. “Su Napoli una settimana fa ci davano anche 19 punti sotto, oggi siamo a meno sette punti nei sondaggi che sono molto concentrati su Napoli, provincia che pesa più del 50 per cento sul risultato complessivo”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, rispondendo a domande sull’ultimo sondaggio dell’istituto Noto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

