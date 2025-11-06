Calciomercato Inter premio per CAugusto | arriva il rinnovo Le cifre

Calciomercato Inter. All’Inter di Cristian Chivu, come in passato con Inzaghi, c’è un nome che rappresenta la certezza silenziosa, l’arma tattica capace di cambiare volto alle partite: Carlos Augusto. Il brasiliano si conferma una pedina preziosa nello scacchiere nerazzurro, capace di adattarsi con la stessa efficacia da quinto di centrocampo o da terzo di difesa, da titolare o subentrante. Quando viene chiamato in causa, risponde sempre presente. Nell’ultima uscita stagionale, Carlos Augusto ha deciso il match “a modo suo”, con un sinistro potente e preciso dalla distanza. Un gesto tecnico che ha ricordato i tempi del Monza, quando colpire da fuori era quasi un marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

