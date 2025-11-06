Calciomercato Inter premio per CAugusto | arriva il rinnovo Le cifre

Calciomercato Inter. All’Inter di Cristian Chivu, come in passato con Inzaghi, c’è un nome che rappresenta la certezza silenziosa, l’arma tattica capace di cambiare volto alle partite: Carlos Augusto. Il brasiliano si conferma una pedina preziosa nello scacchiere nerazzurro, capace di adattarsi con la stessa efficacia da quinto di centrocampo o da terzo di difesa, da titolare o subentrante. Quando viene chiamato in causa, risponde sempre presente. Nell’ultima uscita stagionale, Carlos Augusto ha deciso il match “a modo suo”, con un sinistro potente e preciso dalla distanza. Un gesto tecnico che ha ricordato i tempi del Monza, quando colpire da fuori era quasi un marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook

?#Calciomercato #Inter: #Frendrup pista sempre calda, c'è una svolta - X Vai su X

Inter, per Carlos Augusto goal e rinnovo sul tavolo: cosa gli chiede Chivu e la sorpresa in allenamento - Il calciatore brasiliano ha risolto il match contro il Kairat con una bella bordata dalla distanza e allontanato un mare di polemiche. Lo riporta msn.com

Inter, Carlos Augusto trascinatore in Champions: migliore in campo e gol decisivo - Carlos Augusto ha trascinato l'Inter contro il Kairat Almaty, con il gol decisivo e il premio di migliore in campo ... Da gianlucadimarzio.com

Carlos Augusto salva l’Inter contro il Kairat. Colpaccio Atalanta in casa di De Zerbi - L'Inter supera di misura un sorprendente Kairat, colpo esterno della Dea sul campo dell'OM. Scrive calciomercato.it