Calcio storico 2026 | i costumi saranno disegnati dagli studenti

Firenze, 6 novembre 2025 – La giunta comunale ha deciso: saranno le giovani promesse del Cellini – Tornabuoni, ragazzi dai 15 ai 18 anni, a disegnare i costumi per i calcianti del calcio storico per l’edizione 2026. Gli studenti potranno mettersi alla prova con un impegno tutt’altro che semplice, dopo aver studiato per diversi anni come creare abiti di alta moda o disegnare modelli per importanti marchi industriali. Il via libera del progetto. Il via libera al progetto è arrivato grazie ad un'apposita convenzione contenuta in una delibera dell'assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini approvata dalla giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio storico 2026: i costumi saranno disegnati dagli studenti

